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ضعف عام في خدمة الأنترنت دون معرفة الأسباب
2018/07/14 | 11:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتشهد خدمة الأنترنت في معظم مناطق البلاد تردياً وضعفاً واضحاً يعاني منه مستخدمو الشبكة العنكبوتية.

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