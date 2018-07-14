ضعف عام في خدمة الأنترنت دون معرفة الأسباب

2018/07/14 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتشهد خدمة الأنترنت في معظم مناطق البلاد تردياً وضعفاً واضحاً يعاني منه مستخدمو الشبكة العنكبوتية.

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