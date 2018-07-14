2018/07/14 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يغلقون منفذ سفوان الحدودي مع الكويت

بغداد/...اغلق متظاهرون في محافظة البصرة ،السبت ، منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت .

وذكر مصدر محلي لـ"عين العراق نيوز" ،ان " مئات المتظاهرين تجمهروا امام البوابات الرئيسية لمنفذ سفوان الحدودي مع الكويت في محافظة البصرة ".

وأشار الى ،ان " إدارة المنفذ قررت اغلاق المنفذ لحين انتهاء التظاهرة ومعرفة مطالب المتظاهرين ".

وتابع المصدر، ان " مئات المتظاهرين تجمعوا امام حقل مجنون النفطي شرق محافظة البصرة للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لابناء المدينة ".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يغلقون منفذ سفوان الحدودي مع الكويت) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يغلقون منفذ سفوان الحدودي مع الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).