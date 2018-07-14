حروب الشرق الأوسط تحول المدن إلى “ستالينغرادات”

2018/07/14 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت مدن الشرق الأوسط مرادفات تراجيدية للصراعات التي تبتلي المنطقة.فأصبحت حلب اختصارا للحرب السورية الكارثية؛ وأصبحت الرقة والموصل اختزالا للمواجهات الهائلة

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