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حروب الشرق الأوسط تحول المدن إلى “ستالينغرادات”
2018/07/14 | 11:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصبحت مدن الشرق الأوسط مرادفات تراجيدية للصراعات التي تبتلي المنطقة.

فأصبحت حلب اختصارا للحرب السورية الكارثية؛ وأصبحت الرقة والموصل اختزالا للمواجهات الهائلة

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