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بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين.. الكويت تلغي رحلاتها الجوية إلى مطار النجف
2018/07/14 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، بسبب الظروف الأمنية الحالية في المطار.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن الخطوط الجوية الكويتية، قولها، إنها “ستقوم بتغيير الحجز لرحلات طيران أخرى متجهة إلى النجف، أو إعادة التذاكر بدون أي رسوم على […]

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