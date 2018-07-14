استعدادات لانطلاق تظاهرة حاشدة عصر اليوم في بغداد والقوات الامنية تدخل 'إنذار ج'

2018/07/14 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم السبت، بوجود استعدادات لانطلاق تظاهرة حاشدة عصر اليوم وسط العاصمة، تأييدا لتظاهرات الجنوب وللمطالبة بتحسين الخدمات، مشيرا الى ان القوات الامنية دخلت في حالة "الانذار ج".

وقال المصدر في تصريح لـ"الغد برس"، ان "هناك استعدادات تجري في الاوساط الجماهيرية لانطلاق تظاهرة حاشدة في الساعة السادسة عصراً في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".واشار الى ان "القوات الامنية دخلت في حالة (الانذار ج) تحسباً لأي طارئ"، مضيفا ان "المنطقة الخضراء تشهد انتشارا امنيا مكثفا وسط مخاوف من قبل القيادة الامنية في بغداد من توجه المتظاهرين الى بوابات المنطقة الخضراء".

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