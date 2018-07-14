محتجون يحتشدون أمام حقل نفطي وغلق منفذ جنوبي

2018/07/14 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب محتجون غاضبون في محافظة البصرة، اليوم السبت، باغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت.

وذكر شهود عيان ان "مئات المحتجين تجمهروا امام البوابات الرئيسية لمنفذ سفوان الحدودي مع الكويت في محافظة البصرة".

وأشاروا الى ان "إدارة المنفذ قررت اغلاق المنفذ لحين انتهاء التظاهرة ومعرفة مطالب المحتجين".

ولفتوا الى ان "محتجين غاضبين تجمعوا امام حقل مجنون النفطي شرق محافظة البصرة للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لابناء المدينة".

وتظاهر الالاف من الأشخاص في عدد من المحافظات العراقية مساء أمس الجمعة احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي وانعدام الماء والكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى النصف من الغليان.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البصرة أغنى المحافظات العراقية بالنفط والغاز منذ يوم الاحد الماضي تظاهرات احتجاجية مماثلة وهي مستمرة الى الان.

وخرج المتظاهرون في كل من ذي قار، وميسان، والنجف، وكربلاء، والديوانية، وبابل مطالبين بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتوفير الخدمات من ماء، وكهرباء، والقضاء على الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، والبطالة، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

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