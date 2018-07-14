النفط ينهي الاسبوع على خسائر مع انحسار القلق بشأن الامدادات

2018/07/14 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم ارتفاع أسعار النفط حوالي واحد بالمئة الجمعة مع تضرر الإمدادات من إضراب عن العمل في النرويج واحتجاجات في العراق، لكنها سجلت ثاني خسارة أسبوعية على التوالي...

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