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النفط ينهي الاسبوع على خسائر مع انحسار القلق بشأن الامدادات
2018/07/14 | 11:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   رغم ارتفاع أسعار النفط حوالي واحد بالمئة الجمعة مع تضرر الإمدادات من إضراب عن العمل في النرويج واحتجاجات في العراق، لكنها سجلت ثاني خسارة أسبوعية على التوالي...

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