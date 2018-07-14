الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين

2018/07/14 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أطلق مصرف الرافدين، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 1944 موظفاً".وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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