السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين
2018/07/14 | 11:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]أطلق مصرف الرافدين، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 1944 موظفاً".وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).


كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ حقوق الإنسان:حكومة لاتوفر أبسط الخدمات لمواطنيها لاخير فيها
⋙ عضو كنيست إسرائيلي يطالب باغتيال قادة حماس في غزة
⋙ أمر قضائي يلزم الحكومة الأمريكية بتحمل مصاريف لم شمل عوائل المهاجرين
⋙ بيان قمة هلسنكي: الاجتماع بين بوتين وترامب الاثنين المقبل
⋙ روحاني: أغلب الدول رفضت الاجراءات الأمريكية والتنصل عن الاتفاق النووي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| شاكيرا تظهر بالحجاب قبيل إحياء حفلها في مهرجان الأرز
⋙ بالفيديو.. احمد البشير يطلق اغنية "سمطني الحر" بسبب انقطاع الكهرباء في "العراق النفطي"
⋙ بالصور : أفتتاح "ضريح الزعيم" في بغداد
الأكثر شيوعا