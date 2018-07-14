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«فيتش» تُخفّض تصنيف الدين السيادي لتركيا
2018/07/14 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس (الجمعة) أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن «المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي

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