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واع / رقع حظر التجوال عن النجف
2018/07/14 | 11:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / مكتب النجف / خ .ع

قررت قيادة عمليات الفرات الاوسط، السبت، رفع حظر التجوال عن محافظة النجف.

 وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قيادة عمليات الفرات الاوسط قررت رفع حظر التجوال عن محافظة النجف.

 واضاف المصدر ، ان "ذلك جاء بعد ان فرضت شرطة النجف حظر على التجوال بالمحافظة".

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