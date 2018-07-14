2018/07/14 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب النجف / خ .ع

قررت قيادة عمليات الفرات الاوسط، السبت، رفع حظر التجوال عن محافظة النجف.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قيادة عمليات الفرات الاوسط قررت رفع حظر التجوال عن محافظة النجف.

واضاف المصدر ، ان "ذلك جاء بعد ان فرضت شرطة النجف حظر على التجوال بالمحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / رقع حظر التجوال عن النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / رقع حظر التجوال عن النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).