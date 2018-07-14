سلطة الطيران المدني ترسل فريقاً هندسياً الى مطار النجف الاشرف تمهيداً لاستئناف الرحلات

2018/07/14 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، سلطة الطيران المدني أرسلت فريقاً هندسياً لمعالجة الأمور الفنية.وقال إعلام وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “من المؤمل عودة مطار النجف لاستقبال الطائرات في غضون بضعة ساعات”.وأضاف أن “الوضع الأمني مسيطر عليه تماماً، وقد قامت سلطة الطيران المدني بارسال فريق هندسي لمعالجة الأمور الفنية، وسوف يعود المطار الى استئناف عمله”.

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