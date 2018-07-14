روسيا ترصد 3 خروقات جديدة لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

2018/07/14 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

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