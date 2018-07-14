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الكرملين: الرئيس بوتين يهنئ ماكرون بمناسبة ذكرى اقتحام سجن الباستيل
2018/07/14 | 11:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة ذكرى اقتحام سجن الباستيل مؤكداً أن موسكو وباريس يمكنهما عمل الكثير معاً لحل القضايا العالمية.

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