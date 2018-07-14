وزارتان كوردستانيتان تجهزان خطة للوقاية من الحمى النزفية

2018/07/14 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف وزير الصحة بحكومة اقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد، اليوم السبت، عن اعداد خطة للوقاية من مرض الحمى النزفية في اقليم كوردستان.

وقال حمه رشيد في مؤتمر صحفي ان "مسألة وضع حد لمرض الحمى النزفية هو من اختصاص وزارة الزراعة وليس من وزارة الصحة"، مؤكداً على أهمية "الوقاية منه واستخدام اللقاحات والمرشات لتجنبه".

واكد انه "لا وجود للمرض في اقليم كوردستان، والشخص الوحيد الذي تعرض له في اربيل تمت معالجته".

ولفت حمه رشيد الى "تخصيص 400 مليون دينار، بالاتفاق مع وزارة الزراعة، للوقاية من هذا المرض، عبر استخدام وسائل خاصة لمنعه في الاقليم".

وبخصوص الأدوية التي تحتاجها المؤسسات الصحية في كوردستان، أوضح حمه رشيد ان "نحو 45 -50% من الادوية التي نحتاجها، تصلنا من بغداد، أما الباقي فتقوم حكومة اقليم كوردستان بشرائه"، مشيرا الى ان احتياجات الادوية في اقليم كوردستان شهرياً تقدر بنحو ستة مليارات دينار.

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