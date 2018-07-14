اصدار حكم لصالح دميرتاش

2018/07/14 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت محكمة العقوبات المشددة بمدينة آمد بشمالي كوردستان حكما بشان طلب صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، بتعويضه ماديا ومعنويا بسبب عدم محاكمته خلال المدة المحددة.

وقررت المحكمة في جلستها التي حضرها محامي دميرتاش تعويض دميرتاش بعشرة الاف ليرة تركية اي ما قيمته (2060 دولار امريكي).

وكان دميرتاش قد طالب بتعويضه ماديا ومعنويا بـ 750 الف ليرة تركية (نحو 160 الف دولار امريكي)، بسبب عدم محاكمته خلال المحددة للحكم، الا ان المحكمة اصدرت حكمها في جزء يسير من طلب دميرتاش.

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