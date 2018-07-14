وزارة الدفاع: تعاون اهالي الموصل مع القوات الامنية اسهم في تحرير المدينة

2018/07/14 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاكد مدير الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الدراجي، ان تعاون اهالي الموصل مع القوات الامنية اسهم في تحرير المدينة من سيطرة داعش.

وقال الدراجي لـ “النور النور” خلال زيارته للموصل وحضوره الاحتفالات بمنتسبة الذكرى الاولى لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش “شعب الموصل والاهالي كانوا رافضين لهذا التنظيم البغيض لذلك تعاونهم معنا اسهم بالكثير من الامور وهذا ما اسهم بالإسراع بتحرير المدينة واستعادتها”.

واضاف “اعتقد وجودنا في الموصل اكبر دليل ان كل قواتنا الامنية وشعبنا فرحين بذكرى تحرير لموصل”.

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