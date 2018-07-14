غارات صهيونية على غزة وفلسطينيون يردون بقصف المستوطنات المحاذية

2018/07/14 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالاتأعلن الجيش الصهيوني عن شنّ عدة غارات على قطاع غزة، فجر اليوم السبت، فيما رد فلسطينيون بإطلاق قذائف على المستوطنات صهيونية المحاذية للقطاع.

وقال الجيش في بيان نشره على صفحته بموقع “تويتر”، صباح اليوم، إن مقاتلات حربية شنت غارات على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس، بينها “نفق”، جنوب قطاع غزة.

ولم يحدد الجيش عدد المواقع التي أغار عليها، لكنه قال إنها تقع في “مجامع عسكرية”، من بينها مواقع يتم استخدامها من قبل حماس لتحضير بالونات (حارقة) بالإضافة الى معسكر تدريب تابع للحركة.

وذكر أن الغارات جاءت ردا على إصابة ضابط صهيوني مساء أمس، بالإضافة إلى استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش قد أعلن أمس عن إصابة أحد ضباطه، بجراح متوسطة، جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه من قبل فلسطينيين، على حدود شمال قطاع غزة، خلال أحداث مسيرات “العودة” التي أسفرت عن استشهاد طفل فلسطيني، وإصابة 220 آخرين.

ورد فلسطينيون على الغارات صهيونية (فجر اليوم) بإطلاق قذائف على المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال الجيش صهيوني في بيانه:” خلال الغارات، تم رصد إطلاق نحو ١٧ قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض ٥ منها من قبل منظومة القبة الحديدية (نظام دفاع جوي)”.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية بغزة، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، لكن الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، قال في تصريح مقتضب أصدره:” التعامل الفوري للمقاومة مع تصعيد العدو والرد عليه بقوة يعكس حالة الوعي والوضوح الكبير لديها في الرؤية في إدارة الصراع وتوصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة وكافية لإجباره على وقف التصعيد وعدم التمادي في الاستهداف”.

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