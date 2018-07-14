2018/07/14 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني ولي سيف، السبت، عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 آذار 2018.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن سيف قوله، إن “جميع القطاعات سجلت قيمة مضافة ايجابية في الفترة المذكورة، وتم تحقيق نمو استثماري بنسبة 1.4 بالمئة”.

وأضاف سيف، أنه “منذ اكثر من سنتين هبط معدل التضخم لرقم أحادي، وواصل وتيرة الاستمرار النسبي وسجل 9.4 بالمئة في شهر “خرداد” الايراني المنتهي 20 يونيو/حزيران 2018″.

واشار الى أن “قطاع الاسكان خرج من الركود فيما تحسنت انشطة القطاع الخاص بهذا المجال”، مبينا أن “معدل سعر الصرف إزداد 11 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 آذار 2018، وأرتفع بوتيرة أسرع في مطلع السنة المالية الجارية، وذلك بسبب خرق الحكومة الاميركية للاتفاق النووي وتقلبات السوق والتوقعات السلبية بهذا الجانب”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي الإيراني: تحقيق نمو اقتصادي سنوي 3.7 بالمئة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي الإيراني: تحقيق نمو اقتصادي سنوي 3.7 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).