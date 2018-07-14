ريال مدريد يوضح موقفه من نيمار رسميا

2018/07/14 | 12:47

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المعلومة/بغداد..

علق نادي ريال مدريد الإسباني رسميا على تداول أنباء حول رغبة النادي الملكي في التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيورمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، إنه “بالنظر إلى المعلومات التي تربط النادي بلاعب فريق باريس سان جيرمان، نيمار جونيور يريد ريال مدريد توضيح أنه لم يخطط لتقديم أي عرض للاعب”.

وأضاف النادي أن “العلاقة بين الناديين مميزة وهو ما يعني أن ريال مدريد إذا كان يفكر خلال وقت ما في التعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه”.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية انتشرت شائعات حول انتقال اللاعب بعد رحيل كريستيانو رونالدو للنادي.



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