الشرع: زيارة العبادي إلى البصرة لم تؤدي نتائجها

2018/07/14 | 12:47

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المعلومة/بغداد..

اكد النائب السابق عن محافظة البصرة فرات الشرع, السبت, أن زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي لم تؤدي نتائجها, مشيرا الى ان التظاهرات سواء في البصرة وباقي المحافظات قد ارسلت رسالة واضحة الى جميع السياسيين للتعامل معها تعاملا ايجابيا.

وقال الشرع في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الى محافظة البصرة لم تؤدي ماعليها لكن وجودها افضل من عدمه”، مبينا أن “التظاهرات مازالت قائمة ولاتوجد هناك اي اعتداءات على المنشأت الحكومية ومقرات الاحزاب وان القوات الامنية تقوم بواجبها تجاه المتظاهرين باحسن صورة”.

واضاف ان “تظاهرات البصرة وباقي المحافظات علامة ايجابية وصحية وقد ارسلت رسالة واضحة الى جميع السياسيين للتعامل معها تعاملا ايجابيا خاصة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل، صباح امس الجمعة، إلى محافظة البصرة قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل عقب حضوره اجتماعا للتحالف الدولي.



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