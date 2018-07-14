مفوضية الانتخابات تعلن بدء عملية العد والفرز اليدوي في دهوك

2018/07/14 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، بدء عملية العد والفرز اليدوي في محافظة دهوك.

وقال الناطق باسم المفوضية ليث جابر حمزة في مؤتمر صحفي "بعد إكمال كافة المستلزمات اللوجستية سيتم البدء بعملية العد الفرز اليدوي في محافظة دهوك"، مبينا أن "العملية ستشمل 107 صناديق لأصوات الناخبين في عموم المحافظة".

وأضاف حمزة "تم إلغاء 228 محطة من قبل المفوضية وسيتم التدقيق فيها".

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