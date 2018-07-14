ماي تقدم لترامب شجرة عائلته

2018/07/14 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 14 يوليوز 2018 - 12:51 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شجرة توضيحية تحوي تفاصيل تراثه الأسكتلندي وأسلافه، يعود إلى ولادة جده الأكبر عام 1776، عندما أعلنت الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا.وقد ولدت والدة ترامب، ماري آن مكلويد، في جزيرة لويس في هيبرايدس في أسكتلندا.



ويستخدم الرسم التوضيحي السجلات الرسمية وسجلات الأبرشيات القديمة في تتبع أسلاف ترامب.



وزين الرسم بشعار عائلة ماكلويد.كما قدمت ماي وزوجها إلى ميلانيا ترامب عطرا تقليديا خاصا يدعى “السيدة الأولى”، وتم تقديمه في زجاجة نقش عليها الحرفيين الأوليين من اسمها.والعطر من صنع شركة “جي فلوريس ليمتد”، التي يقول مكتب ماي بأنها تصنع منتجات يعتقد أنها استخدمت من قبل ونستون تشرشل ومارلين مونرو والأميرة ديانا.

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