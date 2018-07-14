فريق الزوراء بطل الدوري للموسم 2017- 2018

2018/07/14 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 14 يوليوز 2018 - 12:38 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- توج فريق الزوراء بلقب الدوري العراقي لكرة القدم للموسم (2017 – 2018) عقب حسم فريق الشرطة لديربي بغداد امام القوة الجوية لصالحه بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 37. وسجل هدف المباراة الوحيد علاء عبد الزهرة عند الدقيقة 40 .ولحساب الجولة ذاتها حقق فريق النفط فوزا كبيرا على الميناء بثلاثة اهداف دون رد ليتأجل حسم المركز الثاني والثالث والرابع للجولة الاخيرة.

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