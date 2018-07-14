العبادي يأمر بتطبيق الانذار “ج” فوراً في محافظات العراق كافة

2018/07/14 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، بتطبيق الإنذار “ج” فوراً بعموم محافظات العراق فيما وجه بالتحاق القادة والامرين بشكل عاجل.وبحسب وثيقة اطلعت عليها “الرشيد نيوز” يظهر فيها، أن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بدخول كافة القوات الأمنية الإنذار “ج” كما وجه بالتحاق القادة والامرين فوراً على […]

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