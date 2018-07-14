انطلاق المؤتمر الفني لبطولة اسيا بكرة اليد في سلطنة عمان والعراق يشارك

2018/07/14 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الامين المالي للاتحاد كرة اليد عبد ناجي الأسدي، السبت، أن يوم غد الأحد سيشهد إنطلاق المؤتمر الفني للبطولة الاسيوية التي سيشارك فيها العراق ستقام للمدة من 16 ولغاية 26 من شهر تموز الجاري في سلطنة عمان.

وقال الاسدي، إن “يوم غد الاحد سيشهد إنطلاق المؤتمر الفني للبطولة الاسيوية والتي ستقام في سلطنة عمان وسيشارك العراق بمنتخبة الوطني الذي يضم 23 شخصاً بينهم 16 لاعباً”.

واضاف ان “المنتخب الوطني للشباب مستعد وبثقة عالية للمشاركة في البطولة”، مبينا أن “جميع اللاعبين قد دخلوا معسكرين في العراق وآخر في تونس استعدادا للتصفيات المرتقبة”.

يشار إلى أن وفد المنتخب الوطني قد غادر الى سلطنة عمان للمشاركة في البطولة.

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