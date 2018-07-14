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#أفنان القاسم - إيدي كوهن صحيح ما يقول!
2018/07/14 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أفنان_القاسم عنواني لا يؤكد ما يفترضه هذا الصحفي الخرع من تقسيم العالم العربي إلى دويلات، عنواني يؤكد ما هو قائم بالفعل، ولكن بصفة غير رسمية، في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وحتى في مصر وحتى في تونس وحتى في الجزائر وحتى في المغرب وحتى...

وحتى...

وحتى...

وحتى في السعودية، ما يتبقى تحقيق ذلك كما وقع في السودان، وقبل السودان كما وقع في فلسطين، ما يتبقى تنفيذ المشروع الهستيري.

وبما أن السعودية هي ا......

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