حامد الحمداني - مسؤولية ضياع ثورة 14تموز المجيدة

2018/07/14 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني لم تكن ثورة 14 تموز1958 انقلاباً عسكرياً كما يحلوا للبعض أن يسميها، بل كانت ثورة شعبية كان رأس رمحها اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار بقيادة الزعيم الوطني الشهيد عبد الكريم قاسم، وشاركت فيها كل القوى السياسية من أقصى يمينها المتمثل بحزب الاستقلال، وحزب البعث، حتى أقصى يسارها المتمثل بالحزب الشيوعي، بالإضافة إلى الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني مدعومة بالجماهير الشعبية......

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