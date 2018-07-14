نابولى يشكر ماوريسيو سارى فى بيان رسمي

2018/07/14 | 12:55

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هاى كورة – أصدر نادى نابولى الإيطالى بيانا رسميا منذ قليل يتوجه من خلاله بالشكر لمدربه السابق ماوريسيو سارى الذى تولى بشكل رسمي تدريب تشيلسي الإنجليزي.

وجاء البيان كالتالى : ” نود أن نشكر ساري على العمل الذي قام به خلال السنوات الثلاث الماضية ، لقد ساهم فى تطور اللاعبين في هذا النادي و أظهروا أنهم لاعبون بارزين وطوّروا أسلوب اللعب الذي يتلقى التقدير من الجميع في انحاء العالم”.

وواصل :” نأمل أن يحصل سارى أينام ذهب على نفس المودة والإحترام التى حصل عليها فى هذا النادى وفى هذه المدينة، حظا سعيدا”.

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