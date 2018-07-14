2018/07/14 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- 7/14/2018 12:34:00 PM 16 عدد القراءات‌‌

خندان-

قال الرئيس الايراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة صارت أكثر انعزالا على الإطلاق، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على ايران.وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء اليوم السبت قال روحاني "اليوم نحن في ظروف صارت فيها الولايات المتحدة في أكثر حالاتها انعزالا بسبب مسألة العقوبات".وأضاف الرئيس الايراني، ان "أفعال الولايات المتحدة غير القانونية عزلتها حتى بين حلفائها مثلما رأينا توا"، مشيرا إلى احتجاجات في بريطانيا على زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: أمريكا منعزلة حتى بين حلفائها بسبب العقوبات على ايران ) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: أمريكا منعزلة حتى بين حلفائها بسبب العقوبات على ايران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).