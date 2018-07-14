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بالصور.. ما يحدث في وسط الحلة
2018/07/14 | 12:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادشهدت مدينة الحلة، السبت، تظاهرات واحتجاجات على انعدام الخدمات وقلة فرص التعيين في الدوائر الحكومية.

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