الاتصالات توضح الانقطاع في الانترنت

2018/07/14 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت وزارة الاتصالات، سبب الضعف العام والانقااع شبه التام لخدمة الانترنت الذي شهدته أغلب المدن العراقية، اليوم السبت، والذي حصل تزامناً مع التظاهرات الشعبية المستمرة منذ أسبوع.وذكر مصدر في الوزارة، في يتصريح صحفي، إنه "لا يوجد قطع متعمد، بل هناك ضعف في الخدمة نتيجة صيانة وإدخال الخطوط الناقلة الجديدة للخدمة".وأضاف المصدر: "نعمل منذ فترة على على إدخال الخط الناقل الوطني الجديد للخدمة".أما الوكيل الفني للوزارة أمير البياتي، فقد عزا سبب ضعف الانترنت الى قطع بقابلو التوصيل بين محافة كركوك والطوز شمالي العراق.وقضاء طوزخورماتو شمالي محافظة صلاح الدين.وقال البياتي في تصريح صحفي ، ان” قطع شبكة الانترنت منذ ساعة متأخرة من ليلة الامس فني بحث بسبب قطع بقابلو التوصيل بين كركوك والطوز" مشيرا الى ان "كوادر الوزارة مستمرة بعملية اصلاح الكيبل وعودة الخدمة" دون ان يحدد فترة زمنية لعودتها.انتهى

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