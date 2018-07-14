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الكمارك تعلن قراراً بشأن البضائع المتكدسة في الموانئ
2018/07/14 | 12:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم السبت، قراراً بشأن البضائع المتكدسة في الموانئ.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الكمارك "مستمرة بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦ لسنة ٢٠١٨ والإجراءات التي صدرت لمعالجة تكدس البضائع في الموانئ العراقية أستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٥) لسنة ٢٠١٨ الذي أقر بالجلسة السادسة والعشرين".وأضاف، ان "القرار الزم الفريق المكلف بمتابعة الإجراءات والتحديات المتعلقة في المنافذ الحدودية، بتقديم تقرير بذلك خلال أسبوع من تأريخ إصدار القرار".وأشار البيان الى ان "تولي الهيئات والدوائر المسؤولة عن التخليص الكمركي، أخذ الإجراءات اللازمة من أجل إستمرار العمل على مدار الساعة لأيام الإسبوع كافة".انتهى

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