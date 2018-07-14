2018/07/14 | 12:57

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السبت 14 يوليو 2018 | 12:49 مساءً

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مجلس بابل يعقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين

بغداد/...



افاد مصدر محلي في مجلس محافظة بابل، السبت، ان المجلس عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين في المحافظة.

وقال المصدر لـ"عين العراق نيوز" ان "مجلس محافظة بابل، عقد قبل قليل جلسة طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين في المحافظة".

وتابع انه "سيتم مناقشة مطالب المتظاهرين وحاجات المحافظة من خدمات والوقوف على كل ما يحتاجه المواطن البابلي ضمن الامكانات المحددة للمجلس".

يشار الى ان العشرات من المواطنين تظاهروا اليم في قضاءي الحمزة الغربي، والقاسم، في محافظة بابل، فيما منعت الأجهزة الأمنية دخول القضاءين لمن هم من غير اهلهما.

الى ذلك اقدم متظاهرين غاضبين اليوم على إغلاق جسر، وشارع وسط بابل، فيما أشار مصدر مطلع ، الى أن الأجهزة الأمنية أغلقت السيطرات باتجاه المحافظات الجنوبية.

وبحسب المصدر فإن "محتجين أغلقوا شارع الأمام وجسر الهنود وسط بابل عبر إطارات العجلات المحترقة، ومنعوا المرور من خلاله".انتهى 3

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