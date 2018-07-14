2018/07/14 | 12:57

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السبت 14 يوليو 2018 | 12:48 مساءً

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الكمارك تصدر قراراً بشأن البضائع المتكدسة في الموانئ

بغداد/..



اصدرت الهيئة العامة للكمارك، السبت، قراراً بشأن البضائع المتكدسة في الموانئ.

وذكر بيان للهيئة تلقته "عين العراق نيوز"، ان "الكمارك مستمرة بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦ لسنة ٢٠١٨ والإجراءات التي صدرت لمعالجة تكدس البضائع في الموانئ العراقية أستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٥) لسنة ٢٠١٨ الذي أقر بالجلسة السادسة والعشرين".

وأضاف البيان ان "القرار الزم الفريق المكلف بمتابعة الإجراءات والتحديات المتعلقة في المنافذ الحدودية، بتقديم تقرير بذلك خلال أسبوع من تأريخ إصدار القرار".

وأشار الى ان "تولي الهيئات والدوائر المسؤولة عن التخليص الكمركي، أخذ الإجراءات اللازمة من أجل استمرار العمل على مدار الساعة لأيام الإسبوع كافة".



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