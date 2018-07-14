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بالفيديو.. المتظاهرون يقطعون الطرق ويحرقون إطارات السيارات قرب مبنى محافظة بابل
2018/07/14 | 12:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:حصلت "الغد برس"، اليوم السبت، على مقطع فيديو لتظاهرة انطلقت في محافظة بابل، قام خلالها المتظاهرون بقطع الطرق وإضرام النار بإطارات السيارات بمدينة الحلة.وبحسب مقطع الفيديو فقد قطع المتظاهرون الشارع المؤدي الى مبنى محافظة بابل، وشوارع أخرى، وأضرموا النار بإطارات السيارات، احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. المتظاهرون يقطعون الطرق ويحرقون إطارات السيارات قرب مبنى محافظة بابل ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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