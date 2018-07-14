مجلس النجف يحمل الحكومة مسؤولية التظاهرات: تناست تقديم الخدمات من اجل المحاصصة

2018/07/14 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:حمل عضو مجلس محافظة النجف كاظم عبد الجليحاوي، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية مسؤولية ما حصل في التظاهرات من اعمال حرق وتخريب، مبينا انها تناست تقديم الخدمات من اجل المحاصصة.وقال عبد الجليحاوي لـ"الغد برس"، إن التظاهرات خرجت سلمية ولكن الاعمال لبعض المتظاهرين خرجت عن المعقول"، مبينا ان "هناك ازمة في الكهرباء وفي البطالة اضافة الى شحة المياه ".

واشار الى ان "الوزارات المعنية والحكومة الاتحادية تتحمل ازمة الكهرباء لوجود صراع بين وزارتي النفط والكهرباء"، موضحا ان "مجالس المحافظات تعاني من عدم وجود التخصيصات المالية لإنجاز المشاريع ونحن في الشهر السابع ولا توجد الاموال لتقديم الخدمة ".واضاف ان "العبادي اوعز بصرف ملياري دينار لتحلية مياه البصرة لماذا لم يصرفها سابقا الا عند اشتداد الازمة"، لافتا الى ان "سبب نقص الخدمات هي المحاصصة بين الاحزاب السياسية لتقديمهم الشخصيات السيئة ".وتابع ان "في الساعات الاولى من فجر اليوم انسحب المتظاهرون والوضع الامني مسيطر عليه بالإضافة الى ترك بعض الاضرار في مطار النجف "، مبينا ان "اغلب المتظاهرين كانت تظاهراتهم سلمية وغير قابلين على التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة".وحمل الحكومة الاتحادية "مسؤولية ما يجري لأنها تناست تقديم الخدمات للمواطن وتجتمع من اجل المحاصصة ".وانطلقت مساء امس الجمعة، تظاهرات حاشدة في مدينة النجف، تخللها حرق مقرات حزب الدعوة الاسلامية وتيار الحكمة، فيما اقتحم متظاهرون مطار النجف الدولي، لتعلن القوات الامنية حظراً للتجوال في المدينة.

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