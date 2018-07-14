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صحيفة:الصدر يدعو العبادي إلى تجميد عضويته في حزب الدعوة
2018/07/14 | 13:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 14 يوليوز 2018 - 1:00 م

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “الحياة” السعودية، السبت، عن تلقي رئيس الوزراء حيدر العبادي اقتراحا بتجميد عضويته في حزب الدعوة مقابل الحصول على دعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لولاية ثانية.ونقلت الصحيفة في تقرير لها اليوم، عن مصادر مقربة من أجواء الحوارات السياسية قولها، إن اقتراحات قُدمت الى العبادي تضمنت تجميد عضويته في حزب «الدعوة» لمدة اربع سنوات، في مقابل الحصول على دعم الصدر وكتل سياسية أخرى لولاية ثانية”.وأضافت الصحيفة، أن “رئيس الوزراء رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لم يرُد حتى الآن على هذا الاقتراح”.وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية كشفت اليوم السبت عن انحصار التنافس على منصب رئيس الوزراء بين مستشار الأمن الوطني فالح الفياض والقيادي في حزب الدعوة طارق نجم، مشيرة إلى أن المرجعية الدينية في النجف لديها موقف إيجابي من طارق نجم. 

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