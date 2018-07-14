جماهير كرواتيا يواصلون زحفهم نحو روسيا لحضور نهائي المنوديال

2018/07/14 | 13:02

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المعلومة/بغداد..

زحفت أعداد ضخمة من جماهير كرواتيا إلى العاصمة الروسية موسكو من أجل حضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم التي تجمع بين منتخبي فرنسا وكرواتيا غد الأحد على ملعب لوجنيكي.

وذكرت تقارير صحفية، أن اللجماهير الكرواتية خطفت التذاكر الإضافية لنهائي المونديال والتى تم طرحها بعد انتهاء الحصة الأساسية مؤخراً وهو ما يؤكد على احتشاد الكروات من أجل دعم لوكا مودريتش ورفاقه في المباراة المهمة أمام الديوك الفرنسية.

وكان المنتخب الكرواتي قد تأهل إلى نهائي كأس العالم 2018 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

ويبحث منتخب كرواتيا عن أول لقب من كأس العالم في المباراة النهائية غداً أمام فرنسا الذي توج باللقب مرة واحدة فى تاريخه.



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