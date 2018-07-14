منحوتات تدمر في متحف دمشق الدولي

2018/07/14 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيف البرنامج: د/محمود حمود - مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا.

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