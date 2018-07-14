2018/07/14 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مطعم " Kaffekievari" في هلسنكي طبقا خاصا أطلق عليه إسم "ترامبوتين"، وذلك بسبب اقتراب الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

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