روحاني يوجه رسالة إلى أمريكا يتوعدها بالهزيمة

2018/07/14 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية توعدها بالهزيمة، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيحبط السياسة الأمريكية ضده كما أحبط مؤامراتها السابقة.

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