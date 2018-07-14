تحديد موعد انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الزوراء

2018/07/14 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحدد نادي الزوراء الرياضي، موعد المؤتمر الانتخابي لانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للنادي.

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