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تحديد موعد انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الزوراء
2018/07/14 | 14:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادحدد نادي الزوراء الرياضي، موعد المؤتمر الانتخابي لانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للنادي.

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