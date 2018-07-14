تشيلسي يسعى لضم هيجواين مقابل موراتا

2018/07/14 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي تشيلسي مهتم بالحصول على خدمات اللاعب جونزالو هيجواين من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب أصبح ضمن أولويات المدرب ماوريزيو ساري المدير الفني الجديد للنادي اللندني.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فالنادي الإنجليزي سيدخل الاسباني ألفارو موراتا لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق في الصفقة ليسهل انتقال اللاعب الأرجنتيني لصفوفه.

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الصحيفة ذكرت أن يوفنتوس لن يوافق على ادخال موراتا في الصفقة، وفي الوقت نفسه لا يمانع رحيل هيجواين في الصيف الجاري لأي فريق.

النادي الإيطالي يسعى لتعويض مصاريفه في صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوفه قادمًا من ريال مدريد والتي كلفته أكثر من 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن موراتا لم يظهر بشكل طيب رفقة تشيلسي في الموسم السابق منذ انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من نادي ريال مدريد في الصيف الماضي.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018

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