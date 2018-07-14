الكشف عن موعد انضمام فرجاني ساسي إلى الزمالك

2018/07/14 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن موعد وصول فرجاني ساسي لاعب خط الوسط التونسي من أجل الانضمام لصفوف الفريق.

ونقل الموقع الرسمي لنادي الزمالك تصريحات منصور التي قال فيها : ساسي سيصل القاهرة خلال 48 ساعة لإتمام تعاقده وانضمامه رسميا لصفوف الزمالك.

وأضاف مرتضى منصور ليؤكد أن الزمالك سيوقع عقدًا مع اللاعب لمدة 3 سنوات، من أجل تمثيل الفريق، حتى يونيو 2021، قادمًا من النصر السعودي.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية قد أعلن عن انضمام اللاعب التونسي إلى صفوف نادي الزمالك، حيث سيتحمل الأخير راتب اللاعب وقيمة تعاقده مع نادي الزمالك.

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— جول مصر (@goaleg) July 14, 2018يُذكر ان نادي الزمالك يضم حاليا بين صفوفه التونسي فرجاني ساسي بجانب مواطنه حمدي النقاز والنيجيري معروف يوسف الذي اقترب من الرحيل والمغربي حميد أحداد والكونجولي كابونجو كاسونجو.

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