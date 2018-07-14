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الأهلي يبدأ معسكره استعدادًا لتاونشيب.. وتدريبات للمستبعدين في التتش
2018/07/14 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبده الليثي     فيسبوك      تويتر أدى لاعبو الأهلي المستبعدين من معسكر برج العرب التدريب، اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة تشاونيب البوتسواني، يوم 17 يوليو الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتجه الفريق إلى برج العرب، للدخول في معسكر مغلق في الأسكندرية حتى موعد المباراة، يوم الثلاثاء المقبل.

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وحضر كلًا من ناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وباكا، وأكرم توفيق وأحمد علاء ومحمود الجزار، ومصطفى شوبير ومحمد الغندور ومحمد شريف وعمر جمال، تدريبات المستبعدين، تحت قيادة حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال.

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ويحتل الأهلي المركز الـ4 بالمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، بنقطة واحدة بالتعادل أمام الترجي التونسي والهزيمة أمام كمبالا سيتي.

سجل روميلو لوكاكو 23 هدفاً في 23 مباراة لعبها لمنتخب بلجيكا تحت قيادة روبيرتو مارتينيز لكنه لم يسجل في آخر 3 مباريات.#روسيا2018#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/4OCUGO8Xf4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018

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