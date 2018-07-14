السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


بالصور .. متظاهرون يحاصرون مقر حركة البشائر في بابل
2018/07/14 | 14:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد يتبع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. متظاهرون يحاصرون مقر حركة البشائر في بابل) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. متظاهرون يحاصرون مقر حركة البشائر في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تعرف على ما تسببه المشروبات الغازية "الدايت" على صحتكم
⋙ فلسطين : الصهاينة يعاودون قصف قطاع غزة
⋙ البحرين : علماء البلاد يحملون النظام مسؤولية تردي صحة الشيخ عيسى قاسم
⋙ عملية امنية واسعة في مركز ناحية القيارة وضبط خلايا نائمة لداعش
⋙ كأس العالم | تعرف على أكثر الأندية مساهمة بلاعبيها في نهائي موسكو
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يقصف موقعا بثلاثة صواريخ وسط غزة
⋙ فيديو| مراسل الغد يرصد تفاصيل الاتفاق الجديد بين الحكومة التونسية والاتحاد العام
⋙ بالصور .. متظاهرو النجف ينظفون مطار المحافظة
الأكثر شيوعا