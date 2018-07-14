الكشف عن القصة كاملة لخروج كرستيانو رونالدو من مدريد … ما حدث خلف الكواليس

2018/07/14 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – لا يزال جمهور الريال منفعل وغير مصدق لقرار بيع كرستيانو رونالدو متزامنا مع خروج زيدان الذي اعاد الفريق من جديد للواجهة الاوروبية .قصة خروج رونالدو متشعبة جدا بل ومعقدة الى حد بعيد ، لأنها ليست وليدة اليوم ولا الامس بل هي عبارة عن تراكمات واطراف اخرى كانت عوامل مساعدة لخروجه .قبل البدء في التفاصيل او سرد النقاط علينا ان نفصح عن طرفين او عاملين رئيسية لعبت الدور الكاملالعامل الاول : هو قانون ريال مدريد وهو ” النادي قبل كل شيء” … ريال مدريد استحمل رونالدو في اول 5 مواسم وهي التي لم يجلب فيها أي بطوله من البطولات التي كان النادي يأمل في تحقيقها ولم يبخل عليه برفع الراتب في تلك الفترة وهو لم يحقق ما كان مأمولا منه بالتالي في نهاية مشواره كان يفترض من رونالدو ان يتذكر ولو قليلا لما قام به النادي…!العامل الثاني : وكيل اعمال اللاعب مينديز الذي لا يتحدث هو مباشرة بل يحرك اصدقائه الصحفيين هنا وهناك بتسريب بعض الاخبار ورغبة اللاعب ومشاكلة الداخلية في النادي وهذا الامر ازعج ريال مدريد كثيرا .

والان سنذكر عدد من النقاط وردت في اخبار متفرقة تم دمجها وتجميعها في هذا التقرير وهي على النحو التالي :1- القصة لم تكن وليدة اليوم بل ابتز مينديز الريال في 2011 وتم رفع الراتب وفي 2014 وتم رفع الراتب وفي 2017 سرب تصريح من خلال بيبي في بطولة القارات بان رونالدو منزعج لان راتبه اقل من ميسي … ريال مدريد لا يريد ان يخرج هذا الخبر بهذه الطريقة يستطيع التحدث مباشرة مع الادارة وحينما ترفض الادارة يمكن ان يعلن عن امتعاضه .2- ادارة ريال مدريد تعرف جيدا اساليب مينديز في ابتزازه فهو غالبا يحب ان يتواجد عدد كبير من لا عبية وسط الفريق لكي يسيطر على غرف الملابس سابقا كان في الريال كل من ( بيبي ورونالدو وخميس وكوينتراو ) فغرف الملابس كان يتحكم فيها مينديز بكل سهولة ويستطيع الضغط على النادي ريال مدريد تخلى عن كل اللاعبين التابعين للوكيل البرتغالي ..



لكي لا يكرر اساليبه من جديد3- مينديز بحث عن نادي لموكلة وعرض رونالدو على مانشستر وباريس ولكن الجميع رفض وابلغوه بانه حاليا بعمر الـ 34 عاما ويطلب راتب كبير جدا وهذا لا يمكن توفيره4- مينديز عرض رونالدو على اليوفي وابلغهم بانه سيحاول تقسيم المبلغ لعامين وسيخفض الراتب من 40 مليون الي 30 مليون سنويا وكذلك قام مينديز بتخفيف عمولته فقط لكي يجد مخرج لرونالدو من ريال مدريد5- ريال مدريد انزعج بشدة عندما قام رونالدو بكسر الاحتفالات بالبطولة الثالثة عشر واعلن مباشرة وسط الاحتفالات بانه راحل عن الفريق وغير سعيد … الادارة في مدريد تعبت من هذا الاسلوب ولا يوجد أي دافع للاحتفاظ بلاعب وصل سنه الى 34 عاما وهو في كل صيف يكرر هذا الاسلوب اما اللاعبين في النادي … صورة الفريق اصبحت مهزوزة تماما مع باقي اللاعبين … اصبح الشغل الشاغل لهذا النادي هو كيف يرضي ويلبي متطلبات لاعب واحد فقط .6- رونالدو كذلك كان يريد من الريال التدخل في مشكلة الضرائب قوانين النادي لا تسمح بالتدخل في مشاكل اللاعبين مع مصلحة الضرائب النادي يدفع الضرائب عن اللاعب ويستلم الراتب السنوي صافي بدون أي مشاكل أي مشاكل اخرى يقوم على حلها بنفسة مع المصلحة النادي ليس مدير اعمال لأي لاعب7- ريال مدريد منذ عام 2016 حذر مينديز ورونالدو من تسريب أي مشاكل او أي اخبار بخصوص المقابل المالي فاتفق الجميع رسميا على الزيادة 30 مليون وهو المبلغ الذي اقره ريال مدريد ووافق علية اللاعب ولكن خلال 12 شهرا من الموسم الماضي و بين فترة واخرى يسرب مينديز اخبار من غرف الملابس بان رونالدو يريد الخروج وهذا الامر اوجد خللا على الفريق وعلى باقي اللاعبين .8- شخص من وسط النادي تحدث قائلا ” اخيار سيرتاح النادي من هذا الصداع المزمن ..



الابتزاز مستمر من محيط اللاعب بشكل مثير جدا ” .9- ريال مدريد كان ملتزم لآخر لحظة مع رونالدو على العقد الجديد وهو 30 مليون وهو نفس المقابل المالي الذي ذهب من اجله ليوفنتوس … وهذا ما يكشف بان الامور ذهبت الى منحى شخصي من وكيل اعماله … فالنادي كان ندا ويكافح التسلط والابتزاز … لان اللاعب خرج من النادي بشكل غير لائق النادي طلب منه اجراء مؤتمر صحفي على الاقل ليواجه الجمهور وهو رفض القيام بتلك الخطوة لأنه يريد ان يشوه صورة الادارة التي لم ترضخ لابتزاز وكيلة .10- في نهاية القصة على افتراض ان ريال مدريد لبى كل المطالب وتنازل عن كل القوانين المالية وتقبل ابتزاز وكيلة وجدد لرونالدو بالمبلغ الذي يريده … هو الان بعمر الـ 34 هل يضمن أي شخص في هذا العالم ان يقدم رونالدو المأمول منه الموسم القادم …؟! صعب جدا بل من المستحيل ان يعطي أي لاعب في العالم اكثر مما قدم سابقا وتحديدا في السنوات الاخيرة من عمرة هو في اخر المشوار بالتالي دفع مبالغ طائلة سيكون بمثابة الانتحار للنادي في نهاية المطاف اللاعب سينتهي وسيعتزل يجب على الفريق ان يجد البدلاء الان وليس الهروب الى للأمام .

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