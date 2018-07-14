السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


مصدر: لجنة خماسية لتشكيل الكتلة الأكبر.. والعبادي هو المعرقل
2018/07/14 | 14:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ متابعة أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بأن هناك لجنة خماسية من سائرون والحكمة والوطنية وتحالف القوى والنصر للاتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر واختيار رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن العبادي هو المعرقل الأكبر لهذا التحرّك.

وقال المصدر في حديث لـ”الرشيد نيوز” إن “اللجنة الخماسية تتكوّن من الحكمة وسائرون والوطنية وتحالف القوى والنصر” مضيفاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: لجنة خماسية لتشكيل الكتلة الأكبر.. والعبادي هو المعرقل) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: لجنة خماسية لتشكيل الكتلة الأكبر.. والعبادي هو المعرقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تعرف على ما تسببه المشروبات الغازية "الدايت" على صحتكم
⋙ فلسطين : الصهاينة يعاودون قصف قطاع غزة
⋙ البحرين : علماء البلاد يحملون النظام مسؤولية تردي صحة الشيخ عيسى قاسم
⋙ عملية امنية واسعة في مركز ناحية القيارة وضبط خلايا نائمة لداعش
⋙ كأس العالم | تعرف على أكثر الأندية مساهمة بلاعبيها في نهائي موسكو
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يقصف موقعا بثلاثة صواريخ وسط غزة
⋙ فيديو| مراسل الغد يرصد تفاصيل الاتفاق الجديد بين الحكومة التونسية والاتحاد العام
⋙ بالصور .. متظاهرون يحاصرون مقر حركة البشائر في بابل
الأكثر شيوعا