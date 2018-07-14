مصدر: لجنة خماسية لتشكيل الكتلة الأكبر.. والعبادي هو المعرقل

2018/07/14 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ متابعة أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بأن هناك لجنة خماسية من سائرون والحكمة والوطنية وتحالف القوى والنصر للاتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر واختيار رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن العبادي هو المعرقل الأكبر لهذا التحرّك.وقال المصدر في حديث لـ”الرشيد نيوز” إن “اللجنة الخماسية تتكوّن من الحكمة وسائرون والوطنية وتحالف القوى والنصر” مضيفاً […]

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