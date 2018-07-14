مونديال 2018: أين أصبح جيل كرواتيا 1998؟

2018/07/14 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ما يأتي عرض لأين أصبحت أبرز الأسماء في جيل كرواتيا 1998: المدرب

ميروسلاف بلازيفيتش.



يبلغ من العمر حالياً 83 عاماً، ويعتبره الكرواتيون بمثابة "مدرب المدربين".



رحل عن الجهاز الفني للمنتخب في العام 2000، وخاض تجارب مع عشرات الأندية في دول عدة، من كرواتيا والصين وإيران، قبل أن يتقاعد بشكل نهائي في 2014. الحارس

درازان لاديتش (55 عاماً).



بعدما أنهى مسيرته في نادي دينامو زغرب، تحول إلى مدرب لحراس المرمى، ويشغل هذا المنصب منذ آذار/مارس الماضي في تشكيلة المنتخب.

المدافعون

* سلافن بيليتش (49 عاماً).



يبقى بالنسبة إلى الفرنسيين اللاعب الذي حرم المدافع الفرنسي لوران بلان من خوض النهائي، بعدما تسبب بطرده في نصف النهائي.



بالنسبة إلى الكرواتيين، هو مدافع محبوب، عازف غيتار ومدخن شره.



تولى تدريب المنتخب بين العامين 2006 و2012، ودرب بعده أندية لوكوموتيف موسكو الروسي، بشيكتاش التركي، ووست هام يونايتد اللندني إلى حين إقالته في 2017.

* إيغور ستيماتش (50 عاماً).



تولى تدريب المنتخب بين العامين 2012 و2013، وبعدها نادي زادار في الدرجة الثانية، وصولاً إلى نادي أصفهان الإيراني والشحانية القطري.

* داريو سيميتش (42 عاماً).



حمل لفترة طويلة الرقم القياسي الكرواتي في عدد المباريات الدولية (100).



شارك في تأسيس نقابة للاعبين وانخرط في عالم الأعمال من خلال إدارة شركة لتوزيع المياه.



في العام 2017، ترشح لمنصب رئيس الاتحاد، وخسر الانتخابات أمام زميله السابق دافور شوكر.

* روبرت يارني (49 عاماً).



سجل هدفه الدولي الوحيد في مرمى ألمانيا في الدور ربع النهائي للمونديال (3-صفر).



هو الكرواتي الوحيد الذي خاض كل مباريات المنتخب في مونديالي 1998 و2002، قبل اعتزاله دولياً في العام الأخير.



انتقل بعدها إلى كرة قدم الصالات "فوتسال"، ويتولى حالياً تدريب الفئات العمرية للمنتخب الكرواتي. لاعبو الوسط

* زفونيمير بوبان (49 عاماً).



قائد المنتخب الكرواتي في مونديال 1998.



عاد إلى الدراسة الجامعية بعد اعتزاله دولياً في العام 2002.



أصبح محللاً لعدد من القنويات الرياضية، وسمّي في العام 2016 أميناً عاماً مساعداً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

* سيلفيو ماريتش (43 عاماً).



أسّس أكاديمية لكرة القدم على مقربة من ملعب نادي دينامو زغرب، إلاّ أنها أقفلت أبوابها في العام 2016.

* ماريو ستانيتش (46 عاماً).



اعتزل في العام 2004 بسبب إصابة في الركبة عندما كان لاعباً لنادي تشلسي الانكليزي.



يدير شركة متخصصة بالمواد الغذائية الخالية من الغلوتين.

* روبرت بروسينيتشكي (49 عاماً).



عمل مساعداً لبيليتش خلال تولي الأخير تدريب المنتخب.



عرف بموهبته الفريدة بقدر ما عرف بحبه للسهر والحفلات، وتولّى مؤخراً مسؤولية تدريب المنتخب البوسني لكرة القدم.



سجّل لمصلحة يوغوسلافيا في العام 1990 قبل أن تصبح كرواتيا دولة مستقلة، وهو من اللاعبين القلائل الذين سجلوا في كأس العالم لفائدة بلدين مختلفين.



أحرز لقب كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حالياً) عام 1991 مع النجم الأحمر ببلغراد.



عمل خلال كأس العالم كمعلق لصالح القناة التلفزيونية الرسمية الكرواتية "اتش آر تي".

* زفونيمير سولدو (50 عاماً).



في العام نفسه لمونديال 1998، خسر مع ناديه شتوتغارت الألماني نهائي كأس الكؤوس الأوروبية ضد تشيلسي الانكليزي.



أنهى مسيرته الكروية مع النادي الألماني، وخاض بعدها تجربة تدريبية غير ناجحة.

* أليوشا أسانوفيتش (52 عاماً).



خفتت مسيرته تدريجياً بعد المونديال، وخاض موسمين غير مثمرين مع باناثينايكوس اليوناني، ولاحقاً نادي أوستريا فيينا النمساوي ثم في أستراليا.



عمل كمساعد لبيليتش، ويدرب حالياً نادي ملبورن نايتس الذي أسسه أفراد من الجالية الكرواتية في أستراليا. المهاجمون

* غوران فلاوفيتش (45 عاماً).



كان مونديال 1998 لحظة المجد بالنسبة إليه، ليغيب بعدها مهاجم نادي فالنسيا الإسباني بشكل شبه نهائي من التشكيلة بعد كأس العالم.



عاد في 2003 كبديل، وتولى خلال فترة وجيزة التعليق على مباريات كرة القدم عبر قناة "اتش آر تي". * دافور شوكر (50 عاماً).



أبرز الأسماء الكرواتية في المونديال، ومسجّل هدف منتخب بلاده في نصف النهائي ضد فرنسا.



انتخب رئيساً للاتحاد المحلي للعبة، علماً أنّ العديد من المشجعين يتهمونه بأنه أداة في يد رجل الظل القوي في كرة القدم الكرواتية، زدرافكو ماميتش، المدان بقضايا فساد.

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