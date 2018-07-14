غارات جديدة على غزة .. الاحتلال يهدد بعودة صيف 2014 

2018/07/14 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، لمواقع تتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة ، في ظل استمرار تحليق الطائرات الحربية وطائرات الإستطلاع في اجواء غزة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، ان طائرات حربية إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ صوب موقع صلاح الدين التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، وأدت الى حدوث انفجارات دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في المكان .

كما قصفت طائرات حربية بدون طيار ارض زراعية فارغة في مقرب دوار ملكة شرق مدينة غزة، اعقب ذلك قصفاً استهدف ارض زراعية على مقربة من الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة .

وقصفت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة اهداف تتبع للفصائل الفلسطينية في شمال القطاع من بينها موقع بيت لاهيا وفلسطين ، وافاد شهود عيان ان القصف على موقع بيت لاهيا تم استهدافة بـ6 صواريخ وان النيران اندلعت في المكان .

ودوت صافرات الانذار في محيط مستوطنات غلاف غزة في اشارة الى قيام الفصائل الفلسطينية باطلاق عدد من القذائف الصاروخية وتتحدث المصادر الإسرائيلية عن سقوط 7 قذائف صاروخية في محيط غلاف غزة فيما اطلقت القبة الحديدة صواريخها في محاولة لاعتراض القذائف .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيحاي ادرعى:” أن طائرات الاحتلال استأنفت هجماتها على أهداف مختلفة في قطاع غزة “.



فيما طالب المجلس الإقليمي في اشكول كافة المستوطنين بالبقاء مسافة 15 ثانية قرب الملاجئ ، وذلك في ظل تصاعد التوتر الميداني على حدود غزة.

وتوعد ادرعى حركة حماس وقال :” ان ردّنا على استمرار أعمال حماس ، ستجعل عناصرها يشتاقون لأيام صيف 2014 وعملية الجرف الصامد ، وسنستخدم الوسائل الموجودة في أيدينا للدفاع عن مواطني دولة إسرائيل وسيادتها”.

وجاءت الغارات الإسرائيلية الجديدة بعد ليلة ساخنة قامت خلالها الطائرات الإسرائيلية بشن سلسلة غارات مكثفة على عدد من المواقع والأهداف الفلسطينية من بينها نفقين بحسب مزاعم الاحتلال .

وكان الجيش الإسرائيلي ، اصدر اليوم السبت ،تعليمات من الجبهة الداخلية بناءً على تقدير موقف حول ما يجرى على حدود غزة من بينها إغلاق شاطئ “زكيم” في منطقة عسقلان أمام المصطفين ، ومنع اى تجمع للمواطنين في محيط مستوطنات غلاف غزة وذلك خشية من سقوط قذائف صاروخية .

وطالب الجيش الإسرائيلي المستوطنين في محيط قطاع غزة، الالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم، ومن بينها عدم التجمع بأعداد كبيرة وعدم دخول مناطق تصل الى مسافة 7 كيلومترات عن حدود قطاع غزة والبقاء على استعداد لأي مستجدات قد تحدث في المنطقة.

يتبع ..

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